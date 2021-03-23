Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Сенат Конгресса США на заседании 22 марта утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Мартина Уолша на должность министра труда. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты Конгресса.

За кандидатуру 53-летнего Уолша проголосовали 68 сенаторов, 29 высказались против.

Напомним, Уолш имеет ирландское происхождение — его родители в 1950-х годах эмигрировали в США из Ирландии. С 2014 года он являлся мэром Бостона. 7 января Байден выдвинул кандидатуру Уолша на должность министра труда США.

Как сообщало ИА REGNUM, министром здравоохранения США утверждён бывший генпрокурор Калифорнии Хавьер Бесерра.

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