Эдинбург, Великобритания, , 02:31 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стерджен смогла избежать отставки, передает телеканал Sky News.

По его данным, генпрокурор Ирландии Джеймс Хэмилтон провел расследование по фактам возможного нарушения кодекса поведения министра. Стерджен обвиняли в тайной встрече с экс-лидером Шотландской национальной партии Алексом Салмондом, против которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Также министра обвинили в попытках ввести парламент в заблуждение.

«Я пришел к выводу, что первый министр ни в одном случае не нарушала положений кодекса», — заявил Хэмилтон по результатам расследования.

Если бы факты нарушения подтвердились, Стерджен грозила отставка. При этом 6 мая 2021 года в Шотландии должны состояться парламентские выборы. Скандал вокруг Стерджен угрожал провалом Шотландской национальной партии.