Пекин, , 02:30 — REGNUM Спускаемый аппарат и луноход зонда «Чанъэ-4» были переведены в спящий режим на лунную ночь после стабильной работы в течение 28-го лунного дня, сообщает Центр лунных исследований и космических программ Национального космического управления Китая, передает 22 марта агентство Синьхуа.

Посадочный модуль был переведен в спящий режим в 2 часа ночи 21 марта (по пекинскому времени), а марсоход «Юйту-2» (кит. «Нефритовый кролик-2») — в 5:09 вечера сутками ранее, сообщили в центре.

Зонд «Чанъэ-4», который был переведен в спящий режим в лунную ночь из-за отсутствия солнечной энергии, находился на дальней стороне Луны более 800 земных суток, а марсоход за это время прошел 682,77 метра. Лунный день и ночь равны примерно 14 дням на Земле.

Благодаря анализу данных, полученных зондом «Чанъэ-4», исследователи сделали ряд научных открытий, включая минеральный состав, топографическую и геологическую историю эволюции в месте посадки.

Исследователи из Исследовательского института аэрокосмической информации при Китайской академии наук проанализировали спектральные характеристики пород в зоне нахождения лунохода и пришли к выводу, что они, вероятно, произошли из ударного кратера Финсен.