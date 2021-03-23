Брюссель, , 02:28 — REGNUM Россия «всё больше и больше» отдаляется от Евросоюза, заявил 22 марта на пресс-конференции верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Этот признак, по его словам, указывает на путь конфронтации.

«Ясно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским союзом», — сказал Боррель.

Таким образом он прокомментировал новые санкции ЕС против двух граждан России, которые якобы ответственны за «преследование представителей ЛГБТ-сообщества и политической оппозиции в Чечне».

Вопрос отношений Москвы и Брюсселя, по словам Борреля, остаётся на повестке дня, и его обсудят на Европейском совете 25−26 марта.

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