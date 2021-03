Пекин, , 02:24 — REGNUM Китайские исследователи выявили новые биомаркеры ревматоидного артрита, которые могут облегчить раннюю диагностику и лечение этого заболевания, сообщает агентство Синьхуа.

Обычно используемым клиническим диагностическим маркером ревматоидного артрита является антитело к цитруллинированному белку (ACPA), но около трети пациентов являются ACPA-отрицательными. В результате многие пациенты не могут получить своевременную диагностику и лечение, что влияет на качество их жизни и прогноз.

Исследовательская группа под руководством профессора Чжан Сюаня из больницы Пекинского союзного медицинского колледжа использовала технологию белковых микрочипов для изучения новых эффективных биомаркеров ACPA-отрицательного ревматоидного артрита.

Они провели восемь лет, анализируя более 1000 случаев и сравнивая различные биомаркеры, связанные с ревматоидным артритом. Они идентифицировали анти-PTX3 и анти-DUSP11 аутоантитела как новые биомаркеры заболевания. Кроме того, группа исследовала патогенную роль аутоантигена PTX3 в воспалении при ревматоидном артрите.

По мнению группы исследователей, их открытие имеет хорошие перспективы для клинического применения и может помочь обеспечить теоретическую основу для разработки низкомолекулярных ингибиторов при лечения ревматоидного артрита.

Результаты исследования были опубликованы в журналах Annals of the Rheumatic Diseases и Journal of Autoimmunity.