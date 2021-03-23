Подгорица, , 02:29 — REGNUM Черногория — ценный и эффективный союзник, который вносит важный вклад в Североатлантический альянс, заявил 22 марта на онлайн-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе временный поверенный в делах миссии США при НАТО Дуглас Джонс. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Мы благодарны ему за изложение ситуации в Черногории и на том, что он вновь подтвердил приверженность Черногории выполнению своих обязательств в качестве члена НАТО. Черногория — ценный и способный союзник, который вносит важный вклад в альянс», — указал Джонс.

Он отметил, что НАТО высоко ценит лидерство республики Черногория на Западных Балканах, где она играет важную роль.

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения ее участия в мероприятиях НАТО, включая встречу министров иностранных дел Альянса на этой неделе», — отметил Джонс.