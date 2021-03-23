Пекин, , 02:19 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили, что ультрафиолетовое излучение спектра C (UVC) может повысить питательную ценность сладкой вишни, сообщает агентство Синьхуа.

UVC, присутствующее в солнечном свете, имеет более короткую длину волны, чем ультрафиолет спектра А или В. Излучение полностью поглощается озоновым слоем и атмосферой Земли.

Искусственный UVC уже много лет используется для борьбы с послеуборочными болезнями, поскольку он может эффективно дезинфицировать поверхности. Обработка UVC также может задержать процесс созревания и продлить срок хранения фруктов и овощей.

В новом исследовании ученые из Института исследования фруктов Чжэнчжоу при Китайской академии сельскохозяйственных наук обработали сладкую вишню при помощи UVC. Они обнаружили, что питательное содержание флавоноидов и антоцианов увеличивается во время хранения после обработки.

Исследователи также обнаружили, что лечение UVC повышает активность некоторых ферментов и экспрессию генов фенилпропаноидного пути, через который синтезируются флавоноиды и антоцианы.

Результаты исследования были опубликованы в Интернете в журнале Postharvest Biology and Technology. По мнению исследователей, их открытие способствует наглядной иллюстрации молекулярного механизма биосинтеза флавоноидов и антоцианов при облучении UVC вишни и обеспечивает теоретическую основу для послеуборочной обработки плодов.