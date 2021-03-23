Петропавловск-Камчатский, , 02:15 — REGNUM На Камчатке из-за непогоды, вызванной циклоном, закрыли проезд для автотранспорта по двум участкам автодорог «Рыбоконсервный завод-66 — аэропорт Крутоберегово» и «Мильково — Ключи — Усть-Камчатск». Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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«По информации КГКУ «Камчатуправтодор», утром 23 марта 2021 года ограничили движение для всех видов транспорта на двух участках автодорог: «Рыбоконсервный завод-66» — аэропорт Крутоберегово» с 0 по 14 километр и «Мильково — Ключи — Усть-Камчатск» с 267 по 408 километр Усть-Камчатского муниципального района», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что проезд на опасных участках закрыли в связи с «ограниченной видимостью, обильными снежными осадками и сильным ветром».

Напомним, по данным Камчатского гидрометцентра, в ряде районов на побережье полуострова ожидается ураганный ветер на порывах до 40−45 м/с, в большинстве районов — до 25−30 м/с. Сильная метель, на дорогах гололедица.

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