Пекин, , 02:14 — REGNUM Небольшой жук-краевик с огромными листовидными усиками, сохранившийся в куске бирманского янтаря, датируемом 99 миллионами лет назад, был представлен музеем PaleoDiary в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Большие, причудливые усики насекомого отличают его от всех других известных видов, как существующих, так и найденных в окаменелостях, ставя вопросы о его эволюции и возможном исчезновении, а также предоставляя данные о естественном отборе насекомых в более широком смысле.

Согласно исследованию, опубликованному в международном журнале iScience в январе этого года, усики, состоящие из четырех сегментов, имеют длину 6,78 мм, что намного больше, чем тело насекомого. Они примерно в 12,3 раза длиннее головы и в 4,4 раза шире, является редкостью у насекомых.

Ученые полагают, что антенны этого вида насекомых, известного как magnusantenna wuae могли оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на его выживание.

Один из исследователей профессор китайского университета Нанькай Бу Вэньцзюнь отметил, что жук, пойманный в древесную смолу, вероятно, мимикрировал под ветку с листьями. Этот подход, который является более сложным, чем просто имитация листа или ветки, является уникальным маскировочным поведением в защиту от различных хищников.

Большие антенны могут помочь насекомым получать химические сигналы, мимикрировать под растения в половом отборе, но они также могут вызывать высокое потребление энергии, замедлять передвижение и увеличивать внешний вид, что привело к их вымиранию в результате естественного отбора, сказал соавтор исследования профессор Нанькайского университета Хуан Давэй.