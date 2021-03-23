Красноярск, , 02:15 — REGNUM Во вторник, 23 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, гололедица, температура воздуха +3… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:00 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью со 23 на 24 марта ожидается до −8… −4 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В среду, 24 марта, в Красноярске до +2… +4 °C днём и −1… +2 °C ночью, облачно с прояснениями, временами небольшой кратковременный дождь, ночью — снег.

В четверг, 25 марта, в Красноярске ожидается до +1… +4 °C днём. Ночью — до −5… −3 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 23 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 15−18 м/с, метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где в последние дни температура воздуха в отдельных районах доходила до +10 °C, ближайшие дни заметно похолодает, ожидаетсямокрый снег.

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