Бразилиа, , 01:55 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии достигло 12 047 526 после выявления еще 49 293 носителей SARS-CoV-2. Об этом 22 марта сообщило на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.

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Из указанного количества 10 507 995 человек уже выздоровели. Также в Бразилии за сутки зафиксировали 1383 летальных исхода от осложнений при заболевании COVID-19. С начала пандемии в стране по этой причине скончались 295 425 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта спикер верхней палаты бразильского парламента Родригу Пашеку обратился к американскому вице-президенту Камале Харрис с просьбой предоставить Бразилии пока неиспользуемые в США вакцины от коронавирусной инфекции.

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