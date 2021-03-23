Оттава, , 01:44 — REGNUM Новые санкции в адрес Китая, касающиеся четырех официальных лиц и одной организации из КНР, были введены канадскими властями из-за якобы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском китайском автономном районе. Об этом 22 марта сообщается на сайте министерства иностранных дел Канады.

Этот шаг был предпринят в след за установлением подобных антикитайских санкций США, ЕС и Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе считают неприемлемым принятие Китаем ответных мер на санкции, введенные ЕС.

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