Белград, , 01:56 — REGNUM Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович 22 марта на встрече с послом США Энтони Годфри и новым посланником обороны США в Белграде полковником Кори Шейом выразил обеспокоенность по поводу участия так называемых сил безопасности Косова в военных учениях «DEFENDER EUROPE 21», организованных НАТО и армией США. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Министр обороны сообщил собеседникам, что Сербия продолжает вести сбалансированную оборонную политику и работает над улучшением и дальнейшим качественным развитием оборонных связей со всеми государствами и международными организациями в соответствии с долгосрочными стратегическими обязательствами по сохранению статуса нейтрального военного государства.

Стефанович и посол Энтони Годфри подчеркнули важность сотрудничества во многих областях, таких как программа государственного партнерства с Национальной гвардией Огайо, которая является взаимовыгодной и полезной во всех сегментах двустороннего военного сотрудничества.

Кроме того, они подчеркнули важные результаты, которые Сербия достигает, участвуя в многонациональных операциях.

«Мы ценим, что в духе партнера мы были проинформированы об организации и выполнении военных учений до их начала, но мы глубоко обеспокоены тем, что участие в ней так называемого Косово противоречит всем международным актам», — отметил министр обороны Сербии.