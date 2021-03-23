Москва, , 01:39 — REGNUM Изменения в структуре займов в пользу защитных инструментов увеличило процентный риск для федерального бюджета, говорится в распространённом 22 марта в отчёте Счетной палаты РФ.

Аудиторы проанализировали выполнение Минфином России программы государственных внутренних заимствований и отметили, в частности, что доля облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном в месячных объемах размещения на аукционах увеличилась с 5,3−20,9% в январе-июне до 59,2−93,6% в июле-ноябре 2020 года. Таким образом, доля защитных инструментов в совокупности выросла к 1 января 2021 года до 37,6% в объёме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, в то время как безопасной считается отметка в 25%.

«Превышение доли защитных инструментов в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, свидетельствует об увеличении процентного риска для федерального бюджета», — говорится в заключении Счётной палаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минпромторг России устранил основную часть замечаний по работе в 2020 году, которые направила в ведомство Счётная палата.

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