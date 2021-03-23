Анкара, , 01:41 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на международной конференции по миграции в Измире 22 марта прокомментировал миграционные отношения с Европейским союзом. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Он заявил, что «Европейский Союз поддержал Грецию в размере 3 миллиардов евро для того, чтобы разместить 100 тысяч лиц, ищущих убежища, в то время как он бросил на произвол судьбы 4 миллионов беженцев».

«Во время наших встреч они всегда лгали», — обвинил Эрдоган ЕС.

Напомним, в разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а Евросоюз должен был выплатить за это €6 млрд.