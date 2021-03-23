Гавана, , 01:32 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 718 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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При этом 441 случай приходится на кубинскую столицу Гавану. В этом городе зафиксирован наиболее стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе выявили 67 476 случаев заражения SARS-CoV-2.

Также за минувшие сутки в республике скончались трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 на Кубе достигло 397 человек.

Отметим, в столице Кубы Гаване продолжает действовать комендантский час. Также в городе введены штрафы за несоблюдение масочного режима.