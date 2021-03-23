Боулдер, США, , 01:25 — REGNUM «Интенсивная» стрельба идет в одном из супермаркетов города Боулдер в американском штате Колорадо. Об этом 22 марта сообщает на своей странице в Twitter управление городской полиции.

Информация о пострадавших и подробностях инцидента не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в результате стрельбы в ночном клубе города Даллас в штате американском Техас погиб один человек и были ранены пятеро.

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