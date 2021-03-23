Степанакерт, , 01:22 — REGNUM Сообщения о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха являются недостоверными, сообщил 22 марта секретарь Совбеза Нагорной-Карабахской Республики (НКР) Виталий Баласанян.

«Призыва солдат-срочников из Армении нет, но мы пополняем войска контрактными военнослужащими», — цитирует Sputnik Армения собеседника.

По словам Баласаняна, Ереван будет поддерживать численность военнослужащих в Нагорном Карабахе «на должном уровне», а разговоры о выводе войск «слишком далеки от реальности».

Ранее информацию о выводе армянских военных подразделений из Нагорного Карабаха распространили в некоторых Telegram-каналах. Их источники утверждали, что призывников из Армении больше не будут отправлять служить в Карабах.

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