Североморск, Мурманская область, , 01:30 — REGNUM Фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Касатонов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, пополнил запасы топлива от среднего морского танкера «Вязьма». Об этом 22 марта сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«В ходе дозаправки корабля от танкера российские моряки провели тренировку по обеспечению безопасности отряда от атаки условного противника на быстроходных маломореходных плавсредствах, а также отработали тактику действий расчётов по борьбе с подводными диверсантами», — отмечается в сообщении.

Напомним, что первый дальний поход новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» начался 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошёл около 15 тысяч морских миль. В Средиземном море, где он действует уже более двух месяцев, в состав возглавляемой фрегатом группы входят танкер «Вязьма» и спасательный буксир «Николай Чикер». За это время североморцы провели несколько учений и посетили Алжир, Грецию, Египет и Сирию.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» совершил деловой заход в военно-морскую базу Турции Акзас-Карагач в Средиземном море.

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