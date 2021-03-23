Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Создание американского гиперзвукового оружия тормозило отсутствие необходимых технологий на начальном этапе реализации программы. Об этом говорится в опубликованном 22 марта докладе Главного контрольного управления США.

Авторы доклада отмечают, что в Пентагоне сумели преодолеть ряд проблем, которые мешали созданию нового типа вооружений, однако отставание сохраняется.

«Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы», — говорится в документе.

Напомним, в декабре 2020 года глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США потеряли преимущество в области гиперзвуковых вооружений несколько лет назад.

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