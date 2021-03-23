Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Экстрадированный из Малайзии в Соединенные Штаты гражданин Северной Кореи Мун Чхве Мён предстал перед судом в округе Колумбия, сообщает пресс-служба американского минюста.

«После почти двух лет судебных разбирательств 55-летний гражданин КНДР Мун Чхве Мён был экстрадирован в США», — говорится в сообщении.

Северокорейскому гражданину вменяют отмывание денег через финансовую систему США. При этом в минюсте отмечают, что это первый случай выдачи гражданина КНДР Вашингтону.

Напомним, ранее КНДР разорвало дипломатические отношения с Малайзией из-за выдачи северокорейского гражданина Соединенным Штатам. В Пхеньяне заявили, что задержанный гражданин страны занимался внешнеторговой деятельностью и не причастен к финансовым махинациям.