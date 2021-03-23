Нью-Йорк, США, , 01:09 — REGNUM Ситуация с ростом насилия и дискриминации в адрес представителей азиатских стран и выходцев из Азии из-за пандемии вызывает обеспокоенность у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом 22 марта говорится в его заявлении на сайте организации.

В документе отмечается, что речь идет о нескольких тысячах случаев давления в адрес этих лиц, включающих жестокие нападения со смертельным исходом, вербальное и физическое насилие, травлю в учебных заведениях и на рабочих местах, разжигание ненависти в прессе и соцсетях, а также провокационные высказывания политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в городе Атланта американского штата Джорджия, а также его пригороде, произошла серия вооруженных нападений на массажные салоны. В результате погибли восемь человек. Большинство сотрудников подвергшихся атаке заведений составляют выходцы из стран Азии.

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