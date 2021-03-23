Белград, , 01:12 — REGNUM Высший представитель ЕС и вице-председатель ЕврокомиссииЖосеп Боррель в конце заседания глав дипломатии стран-членов ЕС 22 марта заявили, что «Западные Балканы были и будут оставаться приоритетом для ЕС». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Боррель отметил, что 22 марта сообщил министрам иностранных дел стран-членов ЕС о последних событиях на Западных Балканах и в свете недавнего визита специального представителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в регион.

Боррель также объявил о проведении всесторонней дискуссии о Западных Балкан на следующем Совете ЕС в апреле в конце заседания глав МИД стран ЕС.

Министры девяти стран выступили за более интенсивную поддержку расширения ЕС на Западные Балканы, подчеркнув, что другие заинтересованные стороны представляют гораздо эффективную помощь и, таким образом, подрывают надежность ЕС, доверие и восприятие солидарности Союза.

«Мы должны подтвердить нашу приверженность членству этих стран в ЕС. Страны региона нуждаются в нашей поддержке», — указал Богдан Ауреску, министр иностранных дел Румынии.