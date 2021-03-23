Тегеран, , 08:00 — REGNUM 22 марта в телефонном разговоре с личным посланником Генерального секретаря ООН по афганским делам специальный представитель Ирана по Афганистану Мохаммад Эбрахим Тахериан подчеркнул необходимость достижения постоянного мира и стабильности в соседней стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Жан Арно и Мохаммад Эбрахим Тахериан провели двусторонние переговоры касательно последних событий и текущей ситуации в Афганистане.

В ходе этой беседы обе стороны, рассмотрев различные аспекты развития событий в Кабуле, отметили необходимость облегчения страданий афганского народа и ускорения процесса достижения прочного мира и стабильности исключительно дипломатическими и политическими средствами.

Официальные лица также отметили центральную роль ООН в формировании коллективного консенсуса между всеми дружественными Афганистану странами в целях укрепления позиций страны на международной арене, а также поддержания её правовых институтов.