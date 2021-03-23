Тегеран, , 09:01 — REGNUM 22 марта генеральный директор Организации иранских портов отверг новость о похищении иракского буксира Delme1 (T4) в территориальных водах Ирана, опубликованную некоторыми арабскими СМИ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Аббаснеджад, ссылаясь на опубликованную в некоторых арабских СМИ новость о похищении иракского судна в Иране, отметил: «5 марта, после получения экстренного сообщения от неопознанного судна в окрестностях саудовских вод к объекту из иранского порта Дейр была направлена спасательная шлюпка».

По достижении заявленной цели было установлено, что экипаж судна был спасен иностранными службами и перевезён в Рас-эль-Тануру, город в восточной провинции Саудовской Аравии.

В результате объявления представителя владельца судна выяснилось, что указанный буксир застрял в грязи из-за погодных условий в 8 милях от иранского порта Бушер.