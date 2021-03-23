Москва, , 00:59 — REGNUM В Москве из-за столкновения трёх автомобилей на внешней стороне 61 километра МКАД на 1,5 километра затруднено движение автотранспорта в сторону Можайского шоссе. Об этом Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в ночь на 23 марта сообщает в своём официальном Telegram-канале.

Московская кольцевая автомобильная дорога Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

В сообщении отмечается, что три автомобиля столкнулись в трёх средних рядах движения, в связи с чем «движение затруднено на 1,5 км в сторону Можайского шоссе».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за гололёда до полудня 24 марта объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

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