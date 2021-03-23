Тегеран, , 08:57 — REGNUM 22 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде объявил, что глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) планирует в ближайшие дни совершить официальный рабочий визит в Исламскую Республику. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам иранского дипломата, по приглашению главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа его китайский коллега Ван И будет находиться в Тегеране с 26 по 27 марта.

Хатибзаде также отметил: «Помимо двусторонних переговоров со своим иранским коллегой министр иностранных дел Китая также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани».

В качестве повестки дня переговоров между двумя сторонами в ходе данного визита официальный представитель МИД Ирана назвал рассмотрение плана укрепления стратегического партнерства между двумя странами и обмен мнениями по международным и региональным событиям.