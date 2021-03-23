Иерусалим, , 00:56 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 974 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на израильской территории достигло 828 672. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Израиле от осложнений COVID-19 умерли 6102 человека.

В настоящее время в больницах Израиля находятся 504 пациента в тяжелом состоянии. Всего в стране выздоровел 807 341 человек. При этом уже более 5,18 млн жителей Израиля привились против коронавирусной инфекции.