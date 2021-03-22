Париж, 23 марта, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Венецианская комиссия Совета Европы приняла к сведению изменения в законопроекте о реформе Конституционного суда Украины, и настаивает на дальнейших действиях в этом направлении. Об этом говорится в распространённом 22 марта заявлении комиссии.

Dezidor Здание Конституционного суда Украины

Европейские эксперты отмечают, что в Киеве добились «гласности и прозрачности конституционного производства, доступа к материалам дел, дисциплинарной ответственности судей», как рекомендовали в Венецианской комиссии ранее, однако не избавились от недостатков в законопроекте.

Таковыми юристы ЕС назвали «отсутствие положений о новой системе конкурсного отбора судей» и необходимость предоставления вакансий в Конституционном суде «только после улучшения системы назначений».

Кроме того, Венецианская комиссия обнародовала рекомендации авторам проекта для нового этапа их работы. «С точки зрения процедурной экономии, рассмотрение конституционной жалобы, в которой Сенат считает положение закона неконституционным, должно быть передано в Большую палату только в том случае, если президент или парламент потребуют такой передачи», — говорится в рекомендациях.

«Инициатива о возбуждении дисциплинарного производства должна быть передана Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)», — отмечают эксперты комиссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что осенью 2020 года на Украине развернулся конституционный кризис. Суд принял резонансное решение и признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, несмотря на то, что это является требованием западных партнеров, в частности МВФ.

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В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе национальной безопасности и внёс в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. В декабре 2020 года Венецианская комиссия по просьбе Зеленского предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из кризиса.