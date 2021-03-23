Тегеран, , 08:11 — REGNUM 22 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 80 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 61 877. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«За последние 24 часа было обнаружено 7357 новых случаев заражения COVID-19, причём 773 человека в настоящий момент госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что с учётом 80 новых жертв их общее число по стране возросло до 61 877.

Лари также подчеркнула, что 1 549 649 пациентов из общего числа 1 808 422 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3861 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии и проходит лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия коронавирусной инфекции заразила почти 121 миллион человек по всему миру, из них свыше 2 700 000 погибли.