Тегеран, , 09:51 — REGNUM 22 марта посол Ирана в Париже Бахрам Гасеми передал соболезнования французскому правительству и народу в связи с кончиной бывшего посла Франции Франсуа Николу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем личном твиттере Гасеми написал, что кончина французского дипломата вызывает глубокое сожаление. «Он был справедливым реалистом, а также исследователем, интересовавшимся иранской культурой и историей», — отметил иранский посол.

Гасеми подчеркнул, что несколько недель назад у него состоялась плодотворная встреча с бывшим французским послом. Франсуа Николу сообщил, что пишет книгу по иранской ядерной программе с момента ее возникновения до периода победы Исламской революции на основе документов, собранных французским правительством.

Франсуа Николу умер в Париже в возрасте 81 года. Он занимал пост посла Франции в Иране с 2001 по 2005 год.