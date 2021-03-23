Тегеран, , 09:48 — REGNUM Иран планирует оснастить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) легкими и полутяжелыми отечественными подводными лодками, заявил глава Организации морской промышленности при министерстве обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил контр-адмирал Амир Растегари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 марта.

Выступая перед журналистами IRNA, Растегари отметил, что производство подводных лодок начнется в текущем году, так что КСИР сможет использовать их в течение следующих нескольких лет.

По его словам, сегодня зависимость иранских вооруженных сил от зарубежных стран в морской отрасли снизилась с 70% до 20%. «Организация морской промышленности производит различные суда для военно-морского флота, КСИР и полиции береговой охраны», — отметил военный чиновник.

Он подчеркнул, что организация, например, способна производить быстроходные лодки для военно-морских сил КСИР. Растегари между тем отметил, что для того, чтобы иметь возможность защищать интересы страны на море, стране необходимо укреплять военно-морской потенциал.

Контр-адмирал также заявил, что КСИР отвечает за защиту вод Персидского залива, а иранский военно-морской флот берет на себя обязательства по защите восточного побережья Ормузского пролива, в то время как полиция береговой охраны защищает территориальные воды страны.