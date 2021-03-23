Тегеран, , 10:48 — REGNUM 22 марта исполнительный директор Национальной иранской южной нефтяной компании Ахмад Мохаммади заявил, что добыча компании выросла на 30% во второй половине прошлого иранского года (завершившегося 19 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, директор компании также дал прогноз, что производственные мощности предприятия вырастут еще на 10% в течение нового иранского года.

Он отметил, что компания планирует предотвратить снижение добычи на 10%, с одной стороны, и увеличить добычу нефти на 10%, с другой стороны, что прибавит примерно 20% к производственным мощностям компании за счет поддержания геологоразведочных работ.

По словам Мохаммади, с реализацией планов по увеличению и поддержанию добычи в общей сложности к производственным мощностям компании будет добавлено около 300 000 баррелей нефти в сутки.

Он заявил, что компания на 100% готова добывать нефть в досанкционных масштабах, при этом отметив: «Как только санкции будут сняты, мы сможем в кратчайшие сроки значительно увеличить объёмы добычи».