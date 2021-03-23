Ниамей, , 00:57 — REGNUM В Нигере в результате нападений исламистов на мирных жителей деревень на северо-западе страны погибло 137 человек. Об этом со ссылкой на местные власти 22 марта сообщает агентство Xinhua.

Вооружённые боевики на мотоциклах ворвались в три деревни, расположенные неподалёку от границы с Мали, и открыли по людям беспорядочную стрельбу. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибло 60 человек.

Напомним, что в стратегически важном регионе Африки, на стыке границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо, действуют боевики из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в Нигере в районе Тиллабери 15 марта террористы убили 58 мирных граждан. Нападение боевиков на мирных жителей в Нигере решительно осудил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН осудил нападение боевиков на мирных жителей в Нигере