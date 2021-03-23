Тегеран, 23 марта, 2021, 08:14 — ИА Регнум. 21 марта Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что Саудовская Аравия не смогла заставить народ Йемена сдаться по итогам шести лет военных действий. Он отметил, что «США загнали саудовцев в трясину йеменской войны». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Протест против бомбардировки Йемена Саудовской Аривией, поддерживаемой Великобританией и США. Лондон

Согласно официальному сайту Верховного лидера, в первый день персидского нового 1400 года, который был назван годом «Производства: поддержки и устранения барьеров», Имам Хаменеи выступил в прямом эфире со своей ежегодной речью. Лидер Исламской революции, заявил, что по прошествии 6 лет Саудовская Аравия до сих пор не смогла заставить йеменцев сдаться. Кроме того, он заявил, что США загнали саудовцев в трясину йеменской войны.

Обращаясь к иранскому народу в своей новогодней речи, лидер Исламской революции отметил:

«Саудовцы начали войну против Йемена еще при администрации Обамы. Они сделали это с разрешения американцев. На самом деле власти США дала саудовцам разрешение. Они дали саудитам военную технику. Почему? Чтобы заставить народ Йемена сдаться в течение 15 дней, максимум, месяца после того, как на территорию страны было сброшено множество бомб. Что ж, они ошиблись.»

«Они не смогли этого сделать за последние 6 лет. Война в Йемене началась в один из дней в данное время года. С того дня прошло шесть лет, но им так и не удалось заставить йеменцев сдаться», — сообщил Хаменеи.

Обращаясь к американцам, Имам Хаменеи заявил: «Вы знали, в какую трясину втягиваете саудовцев. В настоящее время они не могут ни остаться, ни уйти. Проблема трудна в любом случае. Они не могут ни остановить войну, ни продолжить ее. Оба пути идут им во вред. Вы, американцы, знали, какую катастрофу вы создаете для саудовцев?»