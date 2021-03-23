Тегеран, , 11:43 — REGNUM 21 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранское правительство приложит все усилия, чтобы претворить в жизнь лозунг «Производство: поддержка и устранение препятствий», объявленный Верховным лидером страны по случаю Нового года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани сделал это заявление на первом заседании кабинета министров в новом иранском году (наступил 20 марта 2021 года). Он отметил, что действующее правительство примет надлежащие меры, чтобы передать дела страны следующей власти после того, как санкции будут сняты.

«Несомненно, этот год станет началом экономического процветания страны», — сказал он, подчеркнув, что в текущем иранском году трехлетнее сопротивление нации экономической войне США приведет к плодотворным результатам.

Президент также сообщил: «Правительство, как и в прошлом году, когда ему удалось реализовать лозунг «всплеск производства» при одновременном содействии сопротивлению иранского народа в экономической войне, в этом году тоже сделает все возможное, чтобы поддержать иранцев и устранить существующие препятствия».

Рухани подчеркнул, что рост производства требует сотрудничества, единства и солидарности трех ветвей власти в деле развития производственных центров, а также снятия барьеров на пути производства.