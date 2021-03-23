Тегеран, , 12:41 — REGNUM Исполнительный директор Портовой и морской организации Ирана (PMO) Бехруз Акаи заявил, что индийская компания привезла передовое специальное оборудование в иранский порт Чабахар, расположенный на юго-востоке страны. Об этом 22 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Бехруз Акаи отметил, что груз, отправленный в порт Шахид-Бехеши в Чабахаре, включает в себя два 100-тонных крана стоимостью 7,5 миллиона долларов.

Акаи также подчеркнул, что груз был отправлен в Чабахар в рамках долгосрочного соглашения о строительстве, эксплуатации и передаче, подписанного между Ираном и Индией. По его словам, третья партия оборудования будет доставлена в иранский порт к концу текущего года.

Иранский порт Чабахар получил первую партию портового оборудования из Индии в январе 2021 года.