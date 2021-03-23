Тегеран, , 08:39 — REGNUM 20 марта заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд и заместитель главы МИД Армении Армен Гевондян провели двусторонние переговоры, отметив важность дальнейшего расширения отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обе стороны обсудили развитие отношений в правовой сфере, обновление существующих соглашений, достижение новых договорённостей, а также вопросы регионального масштаба, в частности тема присутствия террористических группировок на Ближнем Востоке.

Бахарванд и Гевондян подчеркнули важность создания коридора Север-Юг на армянской территории и реализации плана региональных государств по созданию торгового пути между Персидским заливом и Черным морем. Также стороны рассмотрели текущее сотрудничество в области транспорта и развития инфраструктуры.

Между тем Бахарванд встретился с губернатором Сюникской области Хунаном Погосяном и обсудил вопросы, связанные с соединением торговых путей и развитием экономического сотрудничества.