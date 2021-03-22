Веллингтон, 23 марта, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 10 километрах к северо-северо-западу от населенного пункта Каверау. Глубина залегания очага составила 150,18 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Японии. Его очаг находился в префектуре Мияги на глубине 60 километров. Объявлялась угроза цунами, однако позднее она была снята.