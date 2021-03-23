, 08:09 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна получит две версии кубинской вакцины от коронавируса в рамках клинических испытаний. Об этом 22 марта сообщает CNN.

«Мы примем участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины перед тем, как она войдет в общественное пользование», — сообщил Мадуро.

Он добавил, что 30 тыс. доз вакцины Soberna 02 и 30 тыс. доз вакцины Abdala будут получены в первую неделю Апреля. Обе вакцины проходят третью фазу клинических испытаний.

Напомним, что 4 марта социалистический альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна (АЛБА) объявил о создании банка вакцин. Куба и Венесуэла входят в список АЛБА, так что поставки вакцины будут осуществлены с помощью альянса.

Банк вакцин рассчитан на те страны, которые испытывают особенную нужду в вакцинации и вакцины, созданные на Кубе, в приоритетной порядке должны попасть в банк.