Брюссель, , 23:58 — REGNUM В Брюсселе считают, что Москва следует конфронтационному курсу в отношения с Европейским союзом. Об этом заявил 22 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Нам очевидно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран объединения.

Боррель также отметил, что на переговорах главы МИД «подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией». Речь идёт, в частности, о соблюдении Минских соглашений, установлении Евросоюзом тесных контактов со странами СНГ и противодействии Москве даже при условии сотрудничества с ней по отдельным вопросам.

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Напомним, ранее сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Как сообщили в пресс-службе Кремля, с российской стороны была подчёркнута готовность к восстановлению«нормального деполитизированного формата взаимодействия» с Евросоюзом при условии, что«к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность».

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