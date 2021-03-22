Гавана, , 23:57 — REGNUM Третий этап клинических испытаний второй вакцины от COVID-19, разработанной на Кубе, начался 22 марта, сообщили в кубинском минздраве.

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Речь идёт о вакцине Abdala. Третья стадия клинических испытаний планируется до 9 апреля. Препарат будет применяться для людей от 19 до 80 лет.

В испытаниях будут участвовать до 48 тысяч жителей провинций Гранма, Гуантанамо и Сантьяго-де-Куба, находящихся на востоке Кубы.

Ранее изобретённая кубинская вакцина от коронавируса Soberana 02 уже применяется для вакцинации медперсонала. Ещё в арсенале кубинцев есть три вакцины, но они пока не дошли до стадий клинических испытаний.

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