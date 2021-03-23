Ростов-на-Дону, , 00:17 — REGNUM Ростовский ипподром не признан объектом культурного наследия. Соответствующее решение принял донской комитет по охране объектов культурного наследия, рассмотрев рекомендации Общественного совета.

«На решающем заседании рабочей группы представители «Юга Руси» заявили, что ипподром не представляет собой архитектурной и исторической ценности. Эти слова они подкрепили тремя документами. <…> Мы готовы дойти до суда», — цитирует «Город N» председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культурыАлександра Кожина.

Руководитель комитета, принявшего решение не в пользу Ростовского ипподрома, отметил, что решения Общественного совета носят лишь рекомендательный характер.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году ростовские коневладельцы обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой спасти ипподром от закрытия. В марте 2021 года стало известно о смене директора Ростовского ипподрома и подписании тендера на реконструкцию спортивного манежа.

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