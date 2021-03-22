Москва, , 23:48 — REGNUM На сегодняшний день инстаграм является самой мощной социальной сетью нашего времени, в которой каждый может не только следить за жизнью друзей, знакомых и др., но и построить свой бизнес. Если с первым пунктом все понятно, то насчет второго возникают вопросы: как из простого блога сделать действительно крутой и прибыльный бизнес.

По мнению блогера Катрин Климовой, чтобы стать успешной в инстаграме, в первую очередь важно правильно выбрать свою нишу. «Для своего бизнеса необходимо выбрать то, что вам действительно интересно или то, в чем вы разбираетесь, о чем вы можете рассказать. Если выбрать что-то, основываясь на предпочтениях и идеях других людей, а не на своих, то скорее всего, вы это забросите. Поэтому нужно изучить выбранную нишу, а также своих конкурентов, чтобы понять, как они привлекают аудиторию и какие стратегии используют».

На этапе подготовки бизнес в инстаграме не отличается от «не инстаграмного»: нужно определить свою аудиторию, своих клиентов. Именно эта выборка в дальнейшем помогает четко выстроить таргетированную рекламу в инстаграме для привлечения новых клиентов. «Нужно понять, кого ЦА считает «авторитетом» в этой отрасли, а кого избегает. Этот анализ в будущем пригодится для грамотного размещения промо-постов у блогеров и в крутых аккаунтах сообществ: такая реклама дает максимальный эффект», — отмечает Катрин Климова.

По словам блогера, важно сделать упаковку своего блога в инстаграм — это визуальное оформление профиля, своеобразная витрина, на которой можно разместить информацию так, чтобы покупателю, то есть пользователю, было все понятно и интересно. «Нужно создать динамику вокруг своей услуги или товара. Основная задача заключается в продаже своего продукта, поэтому нужно постоянно быть в контакте со своей аудиторией. Делитесь ссылками на ресурсы по вашей тематике. Пользователи любят любые дополнения к тексту, особенно полезные. Они запомнят вас и ваш товар, будут видеть в вас настоящего эксперта в своей области. Кроме того, хорошо внимание привлекает бесплатный товар или услуга. Именно это вызывает у людей удивление и желание быстрее купить товар, если они получают право на бесплатную доставку или подарок к заказу», — говорит Катрин Климова.

Немаловажно представить публике и свой коллектив. «Небольшие истории поднимают настроение и мотивацию вашим сотрудникам, а аудитория видит активность блога и тех людей, кто стоит за этим продуктом. Подписчикам, как правило, интересно то, как пришли к вам те или иные люди в коллектив, чего добились в жизни и к чему стремятся. Лояльность людей к такому продукту/услуге намного выше, если они видят реальных людей, а не просто множество красивых фотографий», — отмечает блогер.