Красносулинский район, Ростовская область, 23 марта, 2021, 00:09 — ИА Регнум. Власти Ростовской области окажут помощь погорельцам из Красносулинского района, чьи дома пострадали из-за крупных природных пожаров осенью 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

82.mchs.gov.ru Травяной пожар

1,2 млн рублей поступит жителям станции Замчалово в связи с полной утратой ими жилья. Своё право на получение финансовой поддержки подтверждено через суд.

За весь период донским погорельцам, пострадавшим в сентябре 2020 года от разгула огненной стихии, перечислено около 26,2 млн рублей. Помощь получили жители Красносулинского, Каменского, Милютинского и Тарасовского районов.