Ростов-на-Дону, , 00:04 — REGNUM Житель Ростовской области, вернувшийся из Великобритании, нарушил режим самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Сотрудники надзорного ведомства выявили не только нарушение карантина вернувшимся из Великобритании гражданином А. До вылета в Россию он проигнорировал заполнение регистрации о своём прибытии на портале госуслуг и не разместил информацию о результате теста на коронавирус.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассмотрит суд.

ИА REGNUM сообщало, что лица, прибывшие с территории Великобритании, где была обнаружена мутация коронавируса, обязаны уйти на двухнедельный карантин. Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ вступило в силу 26 декабря 2020 года.

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