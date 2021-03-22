Сыктывкар, , 23:35 — REGNUM Дороги Сыктывкара покроют мраморной крошкой — такой способ борьбы с гололедом избрали местные чиновники.

В город уже завезли 138 тонн крошки, которую закупили у горнодобывающей компании в Свердловской области. Новое покрытие в тестовом режиме будет использовано только на одной улице — Коммунистической.

«Материал абсолютно экологичен и не образует пыли. Кроме этого, он светлый, на снегу его практически не видно, поэтому по сравнению с песко-соляной смесью применение мраморной крошки позволяет сохранить более эстетичный вид городской среды», — цитирует главу «Дорожное хозяйство» Дмитрия Дмитриева агентство БНК.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива отказа от использования реагентов в борьбе с гололедом обсуждалась в Госдуме еще в 2018 году, однако решение о запрете так и не было принято.