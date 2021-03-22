Сыктывкар, 22 марта 2021, 23:35 — REGNUM Дороги Сыктывкара покроют мраморной крошкой — такой способ борьбы с гололедом избрали местные чиновники.
В город уже завезли 138 тонн крошки, которую закупили у горнодобывающей компании в Свердловской области. Новое покрытие в тестовом режиме будет использовано только на одной улице — Коммунистической.
Как сообщало ИА REGNUM, инициатива отказа от использования реагентов в борьбе с гололедом обсуждалась в Госдуме еще в 2018 году, однако решение о запрете так и не было принято.