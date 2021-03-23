Приштина, , 16:40 — REGNUM Исполняющий обязанности министра здравоохранения Косово Арменд Земай 22 марта, за несколько часов до утверждения парламентом Косово нового правительства под руководством Альбина Курти, сообщил журналистам о том, что 21 марта он направил письмо представителям Запада с просьбой о помощи в приобретении вакцин от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Так, среди получателей письма оказались представители механизма снабжения менее развитых стран вакцинами от коронавируса COVAX, различные дипломатические миссии, а также послы государств Большой пятерки (США, Италия, Великобритания, Германия, Франция) в Косово, агентства ООН, оказывающие помощь Косово в сфере здравоохранения и т.д.

По словам Земая, министерство здравоохранения предприняло «максимальные условия для приобретения вакцины от COVID-19», однако вопреки всем усилиям Косово остается единственной страной в Европе, в которую не прибыло ни одной дозы вакцины от COVID-19 (не считая, конечно, предложенные Сербией косовским сербам).

По словам Земая, ранее поступали сообщения о том, что первая партия вакцины AstraZeneca должна была прибыть в Косово 17 марта, следующая — 17 апреля 2021 года, однако до настоящего момента не имеется никакой информации о причинах задержки поставок.

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