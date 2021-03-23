Скопье, , 15:11 — REGNUM Глава парламента Северной Македонии этнический албанец Талят Джафери 22 марта поздравил Главка Конюфцу с заступлением на пост спикера парламента Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Политик выразил готовность к дальнейшему продвижению межпарламентских связей между Северной Македонией и Косово.

Джафери отметил, что отношения между Северной Македонией и Косово «характеризуются близостью, искренностью, дружбой и безграничной поддержкой друг друга».

Напомним, 22 марта состоялось учреждающее заседание парламента Косово. Вечером того же дня на внеочередном заседании парламента лидер партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти был избран премьер-министром края, получив 67 голосов из 120.

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