Брюссель, 23 марта 2021, 14:59 — REGNUM Комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели 22 марта провел встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
На своей странице в социальной сети Twitter Вархели сообщил, что темой обсуждения на встрече стал процесс евроинтеграции Северной Македонии и Албании.
Читайте также: Евросоюз начнет переговоры о присоединении с Албанией и Северной Македонией
Напомним, решение о начале переговоров было одобрено Советом ЕС 24 марта 2020 года, однако переговоры до сих по не начались.
Читайте также: ЕК: Переговоры о вступлении Македонии в ЕС могут начаться до конца года
Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия представила проект рамок переговоров с Албанией и Македонией