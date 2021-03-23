Брюссель, , 14:59 — REGNUM Комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели 22 марта провел встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

На своей странице в социальной сети Twitter Вархели сообщил, что темой обсуждения на встрече стал процесс евроинтеграции Северной Македонии и Албании.

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Оливер Вархели «Плодотворная дискуссия с министром иностранных дел Хайко Маасом. Обменялись мыслями о Западных Балканах и о необходимости дальнейшего продвижения процесса расширения Евросоюза, в том числе скорейшего начала переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии».

Напомним, решение о начале переговоров было одобрено Советом ЕС 24 марта 2020 года, однако переговоры до сих по не начались.

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